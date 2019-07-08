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Требуются добровольцы: в Белевском районе ищут 82-летнего пенсионера

Требуются добровольцы: в Белевском районе ищут 82-летнего пенсионера

Пожилой мужчина накануне ушёл в лес и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 82-летнего Валентина Тимофеевича Орехова, который накануне ушёл в лес рядом с деревней Долбино Белевского района и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы. При себе имел рюкзак. Фотографии пропавшего мужчины в распоряжении поисковиков на момент публикации новости нет.

Требуются добровольцы для поиска! Если вы готовы присоединиться к волонтерам, звоните по телефону: 8(999)782-72-12.

 

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:14 +4
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