Требуются добровольцы: в Белевском районе ищут 82-летнего пенсионера

Пожилой мужчина накануне ушёл в лес и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 82-летнего Валентина Тимофеевича Орехова, который накануне ушёл в лес рядом с деревней Долбино Белевского района и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы. При себе имел рюкзак. Фотографии пропавшего мужчины в распоряжении поисковиков на момент публикации новости нет.