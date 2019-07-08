Тульский Роспотребнадзор: в детских лагерях забраковано более тонны продуктов

За первую смену в загородных оздоровительных учреждениях отдохнули более 33 тысяч школьников.

Тульское Управление Роспотребнадзора подвело итоги работы первой смены детских оздоровительных лагерей. С начала лета к работе приступили 473 оздоровительных учреждения, в которые заехали более 33 тысяч детей.

Почти всем ребятам загородный отдых пошёл на пользу – оздоровительный эффект отсутствовал лишь у 0,1% школьников. Случаев массовых инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях Тульской области не зарегистрировано.

Во время проверок были установлены нарушения санитарных правил и нормативов – было возбуждено 318 административных дел, снято с реализации более 1050 кг пищевой продукции – в основном фрукты и овощи без маркировочных ярлыков. Выдано 219 предписаний об устранении выявленных нарушений.