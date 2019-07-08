новости
новости
Регистрация
В массовой аварии на трассе «Крым» под Тулой пострадал ребёнок
Фото Сергея Старикова

В массовой аварии на трассе «Крым» под Тулой пострадал ребёнок

Сразу после ДТП на месте образовалась многокилометровая пробка

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 8 июля на 198-м километре трассы «Крым», неподалёку от деревни Рвы, произошло столкновение трёх транспортных средств – «Лады Ларгус», Peugeot 308 и Nissan Teana.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд одного из водителей на встречную полосу. После этого произошло касательное столкновение с третьим участником ДТП.

На месте аварии образовалась пробка длиной в несколько километров. На момент публикации автомобили убрали с проезжей части «Ладу» увезли на эвакуаторе. Наблюдается незначительное затруднение движения в сторону Москвы.

По предварительным данным, пострадали женщина, находившаяся за рулём Nissan Teana, а также водитель Peugeot и его 13-летняя пассажирка. Все трое госпитализированы. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

 

Галерея
Двойное ДТП на трассе "Крым", Фото: 1
Двойное ДТП на трассе "Крым", Фото: 2
Двойное ДТП на трассе "Крым", Фото: 3
Двойное ДТП на трассе "Крым", Фото: 4
Двойное ДТП на трассе "Крым", Фото: 5
Двойное ДТП на трассе "Крым", Фото: 6
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариямассовое ДТПстолкновение трех автомобилей
Место
Тулатрасса Крым

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Требуются добровольцы: в Белевском районе ищут 82-летнего пенсионера
Требуются добровольцы: в Белевском районе ищут 82-летнего пенсионера
На ул. Шоссейной в Туле рабочие бросили на обочине распиленное дерево
На ул. Шоссейной в Туле рабочие бросили на обочине распиленное дерево
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.