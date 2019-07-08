В массовой аварии на трассе «Крым» под Тулой пострадал ребёнок

Фото Сергея Старикова

Сразу после ДТП на месте образовалась многокилометровая пробка

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 8 июля на 198-м километре трассы «Крым», неподалёку от деревни Рвы, произошло столкновение трёх транспортных средств – «Лады Ларгус», Peugeot 308 и Nissan Teana.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд одного из водителей на встречную полосу. После этого произошло касательное столкновение с третьим участником ДТП.

На месте аварии образовалась пробка длиной в несколько километров. На момент публикации автомобили убрали с проезжей части «Ладу» увезли на эвакуаторе. Наблюдается незначительное затруднение движения в сторону Москвы.

По предварительным данным, пострадали женщина, находившаяся за рулём Nissan Teana, а также водитель Peugeot и его 13-летняя пассажирка. Все трое госпитализированы. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.