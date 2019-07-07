Подменила деньги билетами «банка приколов»: в Суворове сиделка обчистила 80-летнюю бабушку
34-летняя жительница Суворова задержана.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Суворовский» поступило заявление от 80-летней жительницы районного центра. Пенсионерка сообщила, что неизвестное лицо, воспользовавшись ее отсутствием, мошенническим путем завладело денежными средствами в размере 15 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 34-летняя местная жительница, ранее осуществлявшая уход за потерпевшей. Стражами порядка установлено, что злоумышленница, располагая ключами от квартиры пенсионерки, воспользовалась тем, что она на время легла в больницу, похитила деньги, подменив на неплатежеспособные билеты «банка приколов».
Подмену заметила внучка потерпевшей, после того как пошла в магазин за продуктами для пожилой родственницы.
Злоумышленница была доставлена в дежурную часть отдела полиции, где созналась в содеянном. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения — обязательство о явке.