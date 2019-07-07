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Подменила деньги билетами «банка приколов»: в Суворове сиделка обчистила 80-летнюю бабушку

Подменила деньги билетами «банка приколов»: в Суворове сиделка обчистила 80-летнюю бабушку

34-летняя жительница Суворова задержана.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Суворовский» поступило заявление от 80-летней жительницы районного центра. Пенсионерка сообщила, что неизвестное лицо, воспользовавшись ее отсутствием, мошенническим путем завладело денежными средствами в размере 15 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 34-летняя местная жительница, ранее осуществлявшая уход за потерпевшей. Стражами порядка установлено, что злоумышленница, располагая ключами от квартиры пенсионерки, воспользовалась тем, что она на время легла в больницу, похитила деньги, подменив на неплатежеспособные билеты «банка приколов».

Подмену заметила внучка потерпевшей, после того как пошла в магазин за продуктами для пожилой родственницы.

Злоумышленница была доставлена в дежурную часть отдела полиции, где созналась в содеянном. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения — обязательство о явке.

 

 

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