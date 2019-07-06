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День поля в Тульской области: Гигантская техника, кроличьи шубы и мастер-класс по сыроварению
Фото Алексея Пирязева.

День поля в Тульской области: Гигантская техника, кроличьи шубы и мастер-класс по сыроварению

В субботу в Новомосковском селе Спасское состоялся областной праздник «День поля-2019».

Показать свою продукцию, продемонстрировать новые технологии, заключить выгодные контракты и просто пообщаться с коллегами приехали на праздник 52 сельскохозяйственных предприятия. 

Выставка сельскохозяйственной техники сразу обращала на себя внимание: огромные комбайны, трактора и другая техника сразу стала главным объектом интереса детей и взрослых.

Мощными машинами приятно управлять, они созданы для комфорта и удобства водителя и существенно упрощают работу на полях. Юные гости праздника наслаждались видами из кабины современного комбайна, а фермеры могли узнать технические особенности транспорта и условия его приобретения. 

Как отметили представители предприятий и дилерских центров спецтехники, на сегодняшний день большинство фермеров приобретает технику через Росагролизинг. Благодаря федеральным программам даже начинающий фермер может приобрести современную технику, а уже опытные аграрии - обновить устаревшее оборудование.  

Тут же можно было найти все, что может ему понадобиться для создания современной фермы: оборудование, семена, удобрения и средства защиты растений от вредителей и болезней.

Всем желающим предлагали познакомиться ближе с обитателями ферм – овцами, цесарками, перепелками, телятами, пони и кроликами. Владельцы с удовольствием рассказывали о своих подопечных и производимой из них продукции. 

Так, например, два милых кролика представляли семейное крестьянско-фермерское хозяйство, расположенное в Киреевском районе. Владельцы уже более 25 лет занимаются разведением ушастых самых различных пород. С реализацией продукции нет никаких проблем: породистый молодняк разбирают на разведение, свежее диетическое мясо всегда пользуется спросом, а шкурки – на пошив шуб. Шьет шубы лично владелица КФХ Татьяна Жукова, она по профессии – скорняк и знает все секреты выделки меха. 

 

Какой праздник без угощений? Многие аграрии в своих палатках устраивали фуршет или предлагали продегустировать продукцию. На Дне поля можно было отведать свежий хлеб, молочную продукцию, шашлык из свежего мяса и сыры. Сыровары устроили для гостей мастер-класс по сыроварению и рассказали некоторые хитрости производства этого продукта. 

По поручению губернатора поздравить аграриев приехал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Приветствуя участников праздника, Дмитрий Миляев отметил, что традиционный День поля – это хорошая возможность увидеть новейшую аграрную технику и оборудование, наладить деловые контакты и просто пообщаться с коллегами.

По словам министра, агропромышленный комплекс – один из важнейших секторов экономики региона. Правительство области уделяет особое внимание подготовке кадров для АПК.

От имени главы региона Алексея Дюмина заместитель председателя правительства передал подарок Тульскому сельскохозяйственному колледжу им. И. С. Ефанова – современный зерноуборочный комбайн.

Он позволит будущим механизаторам отрабатывать навыки в реальных условиях. Напомним, что в этом году на День студента глава региона подарил колледжу кабину-тренажёр.

Дмитрий Миляев также осмотрел выставку техники и оборудования, пообщался с участниками экспозиций.

Галерея
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 1
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 2
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 3
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 4
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 5
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 6
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 7
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 8
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 9
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 10
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 11
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 12
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 13
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 14
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 15
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 16
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 17
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 18
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 19
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 20
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 21
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 22
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 23
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 24
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 25
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 26
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 27
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 28
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 29
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 30
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 31
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 32
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 33
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 34
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 35
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 36
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 37
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 38
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 39
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 40
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 41
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 42
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 43
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 44
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 45
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 46
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 47
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 48
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 49
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 50
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 51
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 52
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 53
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 54
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 55
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 56
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 57
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 58
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 59
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 60
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 61
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 62
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 63
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 64
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 65
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 66
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 67
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 68
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 69
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 70
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 71
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 72
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 73
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 74
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 75
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 76
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 77
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 78
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 79
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 80
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 81
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 82
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 83
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 84
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 85
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 86
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 87
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 88
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 89
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 90
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 91
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 92
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 93
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 94
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 95
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 96
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 97
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 98
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 99
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 100
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 101
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 102
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 103
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 104
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 105
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 106
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 107
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 108
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 109
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 110
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 111
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 112
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 113
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 114
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 115
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 116
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 117
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 118
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 119
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 120
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 121
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 122
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 123
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 124
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 125
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 126
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 127
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 128
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 129
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 130
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 131
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 132
День поля в Тульской области: Гигантская техника, шубы из кроликов и мастер-класс по сыроварению, Фото: 133
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:00 +2
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