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В Ясногорске двое молодых цыган украли продукты из супермаркета

В Ясногорске двое молодых цыган украли продукты из супермаркета

Установить личности злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела МВД по Ясногорскому району обратилась товаровед продуктового супермаркета, расположенного по улице Заводской. Женщина рассказала, что из торгового зала были украдены продукты питания.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, установить личности предполагаемых преступников оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения.

Спустя некоторое время злоумышленники были задержаны и доставлены в дежурную часть. Ими оказались цыгане – 20-летний молодой человек и 21-летняя девушка. От них получены признательные показания, похищенные продукты частично изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:33 +1
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Место
Тульская областьЯсногорск

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