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Популярный челлендж: игрок «Арсенала» Кирилл Комбаров сбил крышку с бутылки футбольным мячом
Кадр из видео

Популярный челлендж: игрок «Арсенала» Кирилл Комбаров сбил крышку с бутылки футбольным мячом

Необычным трюком спортсмен поддержал популярный флэшмоб Bottle Cap Challenge.

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поддержал Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки ударом ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bottlecapchallenge

Публикация от Kirill Kombarov (@kkombarov)

Футболист решил усложнить задачу и задействовать в трюке мяч – точным ударом он сбил крышку с закреплённой на металлическом ограждении бутылки. Сколько попыток ему для этого понадобилось, не уточняется.

Модный челлендж запустили в Казахстане – в нём уже поучаствовали многие известные спортсмены и знаменитости – Конор Макгрегор, Златан Ибрагимович, Джейсон Стейтем и другие.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:25 0
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