Популярный челлендж: игрок «Арсенала» Кирилл Комбаров сбил крышку с бутылки футбольным мячом

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Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поддержал Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки ударом ноги.

Футболист решил усложнить задачу и задействовать в трюке мяч – точным ударом он сбил крышку с закреплённой на металлическом ограждении бутылки. Сколько попыток ему для этого понадобилось, не уточняется.

Модный челлендж запустили в Казахстане – в нём уже поучаствовали многие известные спортсмены и знаменитости – Конор Макгрегор, Златан Ибрагимович, Джейсон Стейтем и другие.