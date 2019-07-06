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Популярный челлендж: игрок «Арсенала» Кирилл Комбаров сбил крышку с бутылки футбольным мячом
Необычным трюком спортсмен поддержал популярный флэшмоб Bottle Cap Challenge.
Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поддержал Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в том, чтобы открутить крышку с бутылки ударом ноги.
Футболист решил усложнить задачу и задействовать в трюке мяч – точным ударом он сбил крышку с закреплённой на металлическом ограждении бутылки. Сколько попыток ему для этого понадобилось, не уточняется.
Модный челлендж запустили в Казахстане – в нём уже поучаствовали многие известные спортсмены и знаменитости – Конор Макгрегор, Златан Ибрагимович, Джейсон Стейтем и другие.
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