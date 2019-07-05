Фото предоставлено очевидцем.
В Тульской области в серьезном ДТП пострадали несколько человек
Авария случилась в Ясногорском районе.
Утром 5 июля примерно на 146 км трассы М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, Volkswagen Polo врезался в Hyundai Creta и съехал в кювет.
По словам очевидца, в Hyundai пострадали ребенок и мужчина, он получили ушибы, также двое пострадавших есть и в Volkswagen. По неподтвержденной информации, оба автомобиля ехали на юг.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
Другие статьи по темам
Прочее