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В Тульской области в серьезном ДТП пострадали несколько человек
Фото предоставлено очевидцем.

В Тульской области в серьезном ДТП пострадали несколько человек

Авария случилась в Ясногорском районе.

Утром 5 июля примерно на 146 км трассы М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, Volkswagen Polo врезался в Hyundai Creta и съехал в кювет.

По словам очевидца, в Hyundai пострадали ребенок и мужчина, он получили ушибы, также двое пострадавших есть и в Volkswagen. По неподтвержденной информации, оба автомобиля ехали на юг.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:59 +1
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