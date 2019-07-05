В Пролетарском районе Тулы 6 июля изменится движение трамваев
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.
6 июля из-за проведения работ по удалению аварийных деревьев с 10.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта по ул. Плеханова на участке от ул. Калинина до ул. Кирова.
Трамваи № 7, 9, 10, 13 изменят схему движения:
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7
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Щегловская Засека -ст-н «Металлург»
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ст-н «Металлург» — ул. Металлургов — Депо
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9
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ст-н «Металлург» — Московский вокзал
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ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
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10
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ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика
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ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
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13
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ст. Металлург — пос. Менделеевский
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ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина