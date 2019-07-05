В Пролетарском районе Тулы 6 июля изменится движение трамваев

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

6 июля из-за проведения работ по удалению аварийных деревьев с 10.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта по ул. Плеханова на участке от ул. Калинина до ул. Кирова.

Трамваи № 7, 9, 10, 13 изменят схему движения: