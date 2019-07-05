«Газон» на набережной 5 июля: КВН, танцы, мастер-классы и кино!
Тульская «Оружейная лига» КВН ждет всех на «Газоне».
Вход на все площадки проекта свободный.
16.00 — Выступление группы FREKEN SNOF. Конкурсы и сюрпризы для зрителей.
19.30 — летний кубок «Оружейной лиги» КВН на «Газоне».
17.00 — «Языковая среда» на Газоне, тема: «Знакомимся с французским языком».
18.30 — Мастер-класс по юмору от «Оружейной лиги» КВН.
10.00 — Тренировка «Здоровая спина».
18.00 — Танцевальный мастер-класс от одного из топовых хореографов Тулы Евгения Маркова.
19.00 — Тренировка «ABL».
16.00 — 21.00 — настольные игры.
18.00 — 20.00 — ролевая игра «Бункер» (2 игры по часу, старт в 18.00 и 19.00).
17.00 - мастер-класс по лепке из глины (участие по предварительной регистрации).
17.00 — мастер-класс по рисованию (участие по предварительной регистрации, запись закрыта).
18.00 — мастер-класс «Схемотехника» (участие по предварительной регистрации, запись закрыта).
17.00 — экскурсия «Боевой путь Тульского рабочего полка». Экскурсия посвящена истории Великой Отечественной войны: где происходили бои на территории Тулы и Тульской области, как формировался ТРП, его состав, командование
19.00 — экскурсия «Тула мистическая». Во время экскурсии тулякам расскажут о таинственных местах и явлениях нашего города. Сбор группы в 18.50 у инфо-центра «Газона» на Казанской набережной.
На экскурсии требуется предварительная запись.
21.30 — фильм «Выкрутасы».