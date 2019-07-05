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«Газон» на набережной 5 июля: КВН, танцы, мастер-классы и кино!
Фото из архива Myslo.

«Газон» на набережной 5 июля: КВН, танцы, мастер-классы и кино!

Тульская «Оружейная лига» КВН ждет всех на «Газоне».

Вход на все площадки проекта свободный.

большая сцена

16.00 — Выступление группы FREKEN SNOF. Конкурсы и сюрпризы для зрителей.

19.30 — летний кубок «Оружейной лиги» КВН на «Газоне».

неформальное образование

17.00 — «Языковая среда» на Газоне, тема: «Знакомимся с французским языком».

18.30 — Мастер-класс по юмору от «Оружейной лиги» КВН.

спортивный блок

10.00 — Тренировка «Здоровая спина».

18.00 — Танцевальный мастер-класс от одного из топовых хореографов Тулы Евгения Маркова.

19.00 — Тренировка «ABL».

игротека

16.00 — 21.00 — настольные игры.

18.00 — 20.00 — ролевая игра «Бункер» (2 игры по часу, старт в 18.00 и 19.00).

мастер-классы

17.00 - мастер-класс по лепке из глины (участие по предварительной регистрации).

17.00 — мастер-класс по рисованию (участие по предварительной регистрации, запись закрыта).

18.00 — мастер-класс «Схемотехника» (участие по предварительной регистрации, запись закрыта).

экскурсии

17.00 — экскурсия «Боевой путь Тульского рабочего полка». Экскурсия посвящена истории Великой Отечественной войны: где происходили бои на территории Тулы и Тульской области, как формировался ТРП, его состав, командование и т. д. Сбор группы в 16.50 у инфо-центра «Газона» на Казанской набережной.

19.00 — экскурсия «Тула мистическая». Во время экскурсии тулякам расскажут о таинственных местах и явлениях нашего города. Сбор группы в 18.50 у инфо-центра «Газона» на Казанской набережной.

На экскурсии требуется предварительная запись.

кино в амфитеатре

21.30 — фильм «Выкрутасы».

При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:48 +1
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