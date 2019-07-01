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На выходных более 50 туляков сели за руль в нетрезвом состоянии

На выходных более 50 туляков сели за руль в нетрезвом состоянии

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий.

Во время рейда «Нетрезвый водитель» и текущей надзорной деятельности сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области с 28 по 30 июня задержали 51 водителя.

31 человек привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования. Трое задержанных ранее попадались пьяными за рулём – им грозит уголовное наказание.

По всем эпизодам были составлены административные материалы. За пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управление сроком от полутора до двух лет.

При повторном нарушении взыскание составит от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, рецидивист может лишиться свободы на срок до двух лет.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 23:00 +1
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