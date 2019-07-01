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В Левобережном туляки заложили дорожную яму досками

В Левобережном туляки заложили дорожную яму досками

Новое «дорожное покрытие» оказалось не хуже привычного асфальта.

Жители микрорайона Левобережный прислали в редакцию Myslo фотографии, сделанные рядом с домом № 4 по ул. Восточной.

Дорожную яму, судя по аккуратно вырезанным краям, подготовленную для ремонта, местные автомобилисты заложили досками. Дерево оказалось ничем не хуже асфальта – правда, неизвестно, сколько такая «заплатка» продержится.

Оригинальное решение «дорожников-любителей» из Левобережного может посоперничать с «дверью в светлое будущее» с улицы Кабакова.

Встречались ли вам необычные варианты «народного» дорожного ремонта? Делитесь ими в комментариях или присылайте фотографии на адрес: news@myslo.ru!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 +3
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Место
ТулаЛевобережный

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