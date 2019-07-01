Погода в Туле 2 июля: дождь с грозой и до +28 градусов

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью и днём небольшой, местами умеренный дождь (до 2 мм), местами гроза. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.