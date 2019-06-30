В Туле разыскивают 35-летнюю женщину
Екатерина Самарская ушла из дома 19 июня.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 35-летней Екатерины Самарской, которая 19 июня ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы тёмные, ниже плеч. Была одета в голубую футболку, серые лосины и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(920)746-48-73, 8(800)700-54-52 или 112.
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