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При пожаре на даче в Ясногорском районе пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре на даче в Ясногорском районе пострадал человек

Дом выгорел изнутри, полностью сгорела и обрушилась кровля.

Накануне, в 23.40, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной в поселке Есуковский Ясногорского района. На место были направлены три пожарных расчёта.

В полночь пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за восемь минут. Пострадал один человек. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дачный дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:17 0
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