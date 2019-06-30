При пожаре на даче в Ясногорском районе пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Накануне, в 23.40, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи, расположенной в поселке Есуковский Ясногорского района. На место были направлены три пожарных расчёта.

В полночь пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за восемь минут. Пострадал один человек. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дачный дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.