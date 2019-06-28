Оштрафован кассир, закрывший посетителей в горящем торговом центре в Щекино

Фото из архива MySlo

Отвечавший за пожарную безопасность сотрудник покинул здание, не убедившись, что все люди эвакуированы.

После публикации Myslo о женщинах, которых закрыли в горящем торговом центре «Фатай», сотрудники щекинской прокуратуры провели проверку. Установлено, что причиной возгорания стали кровельные работы, проводимые одним из арендаторов с нарушениями Правил противопожарного режима.

Разрешение на производство ремонта собственником здания не выдавалось, контроль соблюдения требований пожарной безопасности не осуществлялся. В отношении руководителя компании-владельца было возбуждено административное дело, ему назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Штраф на аналогичную сумму назначен контролеру-кассиру магазина «Светофор», который отвечал за соблюдение норм противопожарной безопасности и покинул здание, не убедившись в отсутствии в нем людей. Из-за этого местная жительница Евгения Исаева вместе с мамой провела в горящем здании около 20 минут.