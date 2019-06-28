Доходы бюджета Тульской области выросли почти на треть

Фото: пресс-служба УФНС России по Тульской области

Об этом стало известно на заседании коллеги регионального УФНС России.

В УФНС России по Тульской области состоялось заседание расширенной коллегии, на котором руководитель Управления Вадим Суханов подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев текущего года.

В федеральный бюджет налогоплательщики перечислили 2,4 млрд рублей. Это почти на 1,3 млрд рублей меньше, чем год назад. Причиной снижения стал значительный (более 40%) рост возвращенных налогоплательщикам сумм НДС.

Доходы консолидированного бюджета Тульской области выросли на 30,1% и составили 32,7 млрд рублей. Налога на прибыль поступило 12,9 млрд рублей – почти на пять млрд рублей больше, чем год назад. НДФЛ поступило 10,8 млрд рублей, рост составил порядка 11%.

Вадим Суханов отметил, что налоговики снижают административную нагрузку на бизнес – в первом квартале количество проверок сократилось с 31 до 25. Среди налогоплательщиков проверяется одна организация из тысячи. Каждое такое мероприятие приносит в бюджет порядка 8 млн рублей.