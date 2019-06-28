Более 1000 человек хотят войти в «Команду развития» Тульской области

Заявки на участие в проекте поступили от жителей соседних регионов, а также из Челябинска и Ханты-Мансийского автономного округа.

С 29 мая по 26 июня молодые люди, желающие реализовать себя на благо Тульской области, подавали заявки на участие в проекте «Команда развития». Поступило 1171 анкета. Большинство кандидатов – молодые специалисты в возрасте от 25 до 30 лет, а также студенты и выпускники вузов.

Интерес к проекту проявили молодые люди из Тульской, Московской, Орловской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Вологодской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

18% участников уже начали управленческую карьеру и занимают различные руководящие должности. После обработки результатов кандидаты, получившие максимальное количество баллов, пройдут в следующий этап проекта, по итогам которого будет сформирована «Команда развития».

Затем молодые управленцы пройдут специальную образовательную программу и подготовят индивидуальные проекты по развитию предприятий и органов власти Тульской области.