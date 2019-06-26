Житель Арсеньево «развел» покупателей автозапчастей почти на 82 тысячи рублей
Молодой человек предложил своим жертвам приобрести необходимые товары и потребовал от них предоплату.
Одоевский районный суд вынес приговор 24-летнему мошеннику-рецидивисту Владиславу П. из поселка Арсеньево. Молодой человек признан виновным в двух преступных эпизодах.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Тульской области, мошенник находил в интернете объявления о покупке автомобильных запчастей и предлагал приобрести их при условии полной предоплаты. Таким образом ему удалось получить от трёх потерпевших почти 82 тысячи рублей. Злоумышленник частично возместил ущерб.
С учётом того, что ранее молодой человек был осужден по аналогичной статье и приговорён к наказанию, не связанному с лишением свободы, суд назначил ему три с половиной года колонии общего режима.
Недавно тульские полицейские рассказали о самых распространенных способах мошенничества. Не попадайтесь на удочку злоумышленников, предупредите своих близких и друзей!