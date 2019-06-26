Краеведы нашли в Тульской области болото времён Атлантиды

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По данным радиоуглеродного анализа, водоём образовался более 9000 лет назад.

Специалисты краеведческой экспедиции, работающей в Белевском районе, предположили, что возраст одного из болот может превышать 9000 лет. Радиоуглеродный анализ нижних слоев отложений водоема подтвердил эту информацию. Об этом пишет «МК в Туле».

Белевские урочища могут быть ровесниками гибели знаменитой Атлантиды, они старше египетских пирамид, Древней Греции и Римской империи. Водоёмы относятся к временам, когда люди только приручали кошек и учились обрабатывать глину.

В Белевском районе имеются несколько болот небольшого размера – около 100 метров в диаметре. Как правило, эти водоёмы имеют правильную круглую форму. По данным специалистов, экосистема Белевских болот уникальна: здесь встречаются организмы, абсолютно нетипичные для нашего региона – например, таежные растения.