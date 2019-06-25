новости
новости
Регистрация
В Богородицке двое мужчин до смерти забили собутыльника

В Богородицке двое мужчин до смерти забили собутыльника

Потерпевший, проходя мимо одного из злоумышленников, толкнул его – это и стало причиной конфликта.

Доказательства, собранные Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям райцентра. Мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 5 мая прошлого года трое мужчин распивали спиртное дома у потерпевшего. Проходя мимо одного из злоумышленников, хозяин квартиры толкнул его – тот жестоко избил несчастного, затем к избиению подключился третий участник застолья. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Совокупностью собранных доказательств вина злоумышленников полностью подтвердилась. Суд приговорил каждого из них к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоприговор судапреступлениеумышленное причинение тяжкого вреда здоровьюСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня
Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.