В Богородицке двое мужчин до смерти забили собутыльника

Потерпевший, проходя мимо одного из злоумышленников, толкнул его – это и стало причиной конфликта.

Доказательства, собранные Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям райцентра. Мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 5 мая прошлого года трое мужчин распивали спиртное дома у потерпевшего. Проходя мимо одного из злоумышленников, хозяин квартиры толкнул его – тот жестоко избил несчастного, затем к избиению подключился третий участник застолья. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Совокупностью собранных доказательств вина злоумышленников полностью подтвердилась. Суд приговорил каждого из них к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.