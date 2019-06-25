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Погода в Туле 26 июня: тепло, возможен небольшой дождь

Погода в Туле 26 июня: тепло, возможен небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и переменную облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (до 1 мм). Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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