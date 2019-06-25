Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня

Ремонтные и профилактические работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. 9 Мая, 29 к. 1, 33 к. 1, 19, 21, 29 к. 1, 37 к. 1, 27 к. 1, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 2,

ул. Седова, 15, 17, 17-а, 19, 21, 9/6, 11, 13, 13-а,

ул. Макаренко, 3, 16, 18, 14, 1,

ул. Максимовского, 23, 21-а, 10, 8,

п. Михалково: ул. Вятская, 4,

ул. Ярославского, 2-24 (чётн.), 2-а, 19-39 (нечётн.),

ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),

ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-а, 14-б,

ул. Казанская, 2,

ул. Самарская,

ул. Невская,

ул. Михалковская,

ул. Окская,

ул. Тверская,

ул. Волжская, 2,

пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,

п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),

5-й Лихвинский пр-д,

9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,

1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),

2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,

3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),

4-й Лихвинский пр-д, 2-7,

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,

12-й пр-д, 61,

25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),

31-й пр-зд, 2-48 (чётн.),

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1,

пер. Циолковского, 22,

ул. Шевченко, 26,

п. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-36,

ул. Зелёная, 1-11,

ул. Шмидта, 6.