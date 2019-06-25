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Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня

Какие улицы Тулы останутся без света 26 июня

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

Ремонтные и профилактические работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. 9 Мая, 29 к. 1, 33 к. 1, 19, 21, 29 к. 1, 37 к. 1, 27 к. 1, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 2,
  • ул. Седова, 15, 17, 17-а, 19, 21, 9/6, 11, 13, 13-а,
  • ул. Макаренко, 3, 16, 18, 14, 1,
  • ул. Максимовского, 23, 21-а, 10, 8,
  • п. Михалково: ул. Вятская, 4,
  • ул. Ярославского, 2-24 (чётн.), 2-а, 19-39 (нечётн.),
  • ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-а, 14-б,
  • ул. Казанская, 2,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Окская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Волжская, 2,
  • пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • 2-й Лихвинский  пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.),
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Шевченко, 26,
  • п. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-36,
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Шмидта, 6.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 −1
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