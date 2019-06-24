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В Кимовском районе мужчина незаконно выловил из пруда рыбы на 59 тыс. рублей

В Кимовском районе мужчина незаконно выловил из пруда рыбы на 59 тыс. рублей

Полиция поймала злоумышленника.

Полицейские установили подозреваемого в незаконном лове рыбы. По предварительным данным, 36-летний безработный житель поселка Дубна в мае 2019 года незаконно ловил рыбу в водохранилище на территории Кимовского района.
 
В это время проходил период нереста, лов рыбы был запрещен. Тем не менее мужчина отправился на водохранилище, где выловил около
10 кг различной речной рыбы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, нанесенный ущерб составил свыше 59 тысяч рублей.
 
Действия жителя Дубны выявили и пресекли сотрудники полиции. При выяснении обстоятельств происшествия получено подтверждение незаконности лова рыбы.
 
В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:31 −5
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