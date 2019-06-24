В Кимовском районе мужчина незаконно выловил из пруда рыбы на 59 тыс. рублей

Полицейские установили подозреваемого в незаконном лове рыбы. По предварительным данным, 36-летний безработный житель поселка Дубна в мае 2019 года незаконно ловил рыбу в водохранилище на территории Кимовского района.

В это время проходил период нереста, лов рыбы был запрещен. Тем не менее мужчина отправился на водохранилище, где выловил около

10 кг различной речной рыбы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, нанесенный ущерб составил свыше 59 тысяч рублей.

Действия жителя Дубны выявили и пресекли сотрудники полиции. При выяснении обстоятельств происшествия получено подтверждение незаконности лова рыбы.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.