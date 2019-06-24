Морская вечеринка, концерт, фаер-шоу: Центральный парк Тулы отмечает 126-летие
На пяти парковых площадках гостей ждут вечеринка на пляже, яркие театральные перформансы, выступление группы «ПРЯНИК BAND».
Веселые празднования пройдут 30 июня. Публикуем полную программу.
Большой круг
15.00−19.00 Мастер-класс по танцевальным направлениям
Центральная аллея
15.00−18.00
- «Матрёшкин парк» с выступлением фольклорного коллектива «Гармошечка»
- Проект «Уличный артист»
Ротонда
17.00 Музыкальная гостиная
18.00 Мюзикл
Детский городок
10.30
- Детский театр на французском
- Детский спектакль «Дом сказки»
16.00 Ретро-комикс
16.30 БУКВАед
17.00 ДЕТСКОтека
Пляж
10.00−12.00 «Морское party» с детской анимационной программой и розыгрышем подарков.
Фонтанная площадь
11.00−22.00 Ярмарка тульских мастеров
15.00−18.00 Мимы, ходулисты
15.00−18.00 Планетарий
14.00−18.00 Мастер-классы
Эстрада
14.00−14.30 Выступление детских творческих коллективов
14.30 Вокальный ансамбль русской песни «Журавушка»
15.30 Цыганский ансамбль песни и танца «ЯГОРИ»
16.30 Фольклорный ансамбль «СМОРОДИНА»
17.30 Вокальный коллектив «Тоника»
18.30 Вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых
19.30 Театральные перформансы в исполнении студии «Лицо-Идеи» и театра костюма и танца «Контур»
20.30 Кавер-группа «ПРЯНИК BAND»
21.30 Фаер-шоу