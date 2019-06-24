Морская вечеринка, концерт, фаер-шоу: Центральный парк Тулы отмечает 126-летие

Фото из архива Myslo.

На пяти парковых площадках гостей ждут вечеринка на пляже, яркие театральные перформансы, выступление группы «ПРЯНИК BAND».

Веселые празднования пройдут 30 июня. Публикуем полную программу.

30 июня



Большой круг



15.00−19.00 Мастер-класс по танцевальным направлениям



Центральная аллея



15.00−18.00

«Матрёшкин парк» с выступлением фольклорного коллектива «Гармошечка»

Проект «Уличный артист»

Ротонда



17.00 Музыкальная гостиная

18.00 Мюзикл



Детский городок



10.30

Детский театр на французском

Детский спектакль «Дом сказки»

16.00 Ретро-комикс

16.30 БУКВАед

17.00 ДЕТСКОтека

Пляж



10.00−12.00 «Морское party» с детской анимационной программой и розыгрышем подарков.





Фонтанная площадь



11.00−22.00 Ярмарка тульских мастеров

15.00−18.00 Мимы, ходулисты

15.00−18.00 Планетарий

14.00−18.00 Мастер-классы



Эстрада



14.00−14.30 Выступление детских творческих коллективов

14.30 Вокальный ансамбль русской песни «Журавушка»

15.30 Цыганский ансамбль песни и танца «ЯГОРИ»

16.30 Фольклорный ансамбль «СМОРОДИНА»

17.30 Вокальный коллектив «Тоника»

18.30 Вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых

19.30 Театральные перформансы в исполнении студии «Лицо-Идеи» и театра костюма и танца «Контур»

20.30 Кавер-группа «ПРЯНИК BAND»

21.30 Фаер-шоу