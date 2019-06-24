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Морская вечеринка, концерт, фаер-шоу: Центральный парк Тулы отмечает 126-летие
Фото из архива Myslo.

Морская вечеринка, концерт, фаер-шоу: Центральный парк Тулы отмечает 126-летие

На пяти парковых площадках гостей ждут вечеринка на пляже, яркие театральные перформансы, выступление группы «ПРЯНИК BAND».

Веселые празднования пройдут 30 июня. Публикуем полную программу.

30 июня


Большой круг

15.00−19.00 Мастер-класс по танцевальным направлениям

Центральная аллея

15.00−18.00

  • «Матрёшкин парк» с выступлением фольклорного коллектива «Гармошечка»
  • Проект «Уличный артист»

Ротонда

17.00 Музыкальная гостиная

18.00 Мюзикл


Детский городок

10.30

  • Детский театр на французском
  • Детский спектакль «Дом сказки»

16.00 Ретро-комикс

16.30 БУКВАед

17.00 ДЕТСКОтека

Пляж

10.00−12.00 «Морское party» с детской анимационной программой и розыгрышем подарков.



Фонтанная площадь

11.00−22.00 Ярмарка тульских мастеров

15.00−18.00 Мимы, ходулисты

15.00−18.00 Планетарий

14.00−18.00 Мастер-классы

Эстрада

14.00−14.30 Выступление детских творческих коллективов

14.30 Вокальный ансамбль русской песни «Журавушка»

15.30 Цыганский ансамбль песни и танца «ЯГОРИ»

16.30 Фольклорный ансамбль «СМОРОДИНА»

17.30 Вокальный коллектив «Тоника»

18.30 Вокальный дуэт Ольги и Евгения Поляковых

19.30 Театральные перформансы в исполнении студии «Лицо-Идеи» и театра костюма и танца «Контур»

20.30 Кавер-группа «ПРЯНИК BAND»

21.30 Фаер-шоу

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 18:30 +2
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