В Алексине жестоко убили мужчину

Сегодня, 23 июня, в полицию сообщили об обнаружении трупа мужчины с признаками преступного насилия. Полицейские отрабатывали различные версии преступления. В результате оперативных мероприятий появились основания полагать, что к содеянному может быть причастен местный житель, который днем приходил в гости к погибшему. Предположительно, между мужчинами возник конфликт, гость мог нанести хозяину жилища удар либо удары, в результате чего тот скончался.

- Незамедлительно для обнаружения подозреваемого полицейские организовали оперативные мероприятия. В ходе их проведения сотрудники отдела МВД получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого вблизи города и его вероятной попытке передвижения на автотранспорте. Эти сведения подтвердились, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Мужчину удалось найти и доставить его для разбирательства в полицию. Сейчас полицейские и сотрудники СУСК России по Тульской области выясняют детали происшествия.