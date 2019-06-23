новости
новости
Регистрация
В Алексине жестоко убили мужчину

В Алексине жестоко убили мужчину

Подозреваемый в преступлении задержан.

Сегодня, 23 июня, в полицию сообщили об обнаружении трупа мужчины с признаками преступного насилия. Полицейские отрабатывали различные версии преступления. В результате оперативных мероприятий появились основания полагать, что к содеянному может быть причастен местный житель, который днем приходил в гости к погибшему. Предположительно, между мужчинами возник конфликт, гость мог нанести хозяину жилища удар либо удары, в результате чего тот скончался.
 
- Незамедлительно для обнаружения подозреваемого полицейские организовали оперативные мероприятия. В ходе их проведения сотрудники отдела МВД получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого вблизи города и его вероятной попытке передвижения на автотранспорте. Эти сведения подтвердились, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Мужчину удалось найти и доставить его для разбирательства в полицию. Сейчас полицейские и сотрудники СУСК России по Тульской области выясняют детали происшествия.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
убийствонайден трупполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в пруду Центрального парка утонул подросток
В Туле в пруду Центрального парка утонул подросток
Лучший бомбардир молодежного «Арсенала» подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
Лучший бомбардир молодежного «Арсенала» подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.