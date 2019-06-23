Лучший бомбардир молодежного «Арсенала» подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Лучший бомбардир молодежки тульского «Арсенала» Артем Максимено подпишет контракт сроком на два года с «Нижним Новгородом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

В данный момент игрок находится на просмотре в нижегородской команде.

Отметим, что футболист в прошлом сезоне забил 15 голов за тульскую команду.