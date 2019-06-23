Фото пресс-службы "Арсенала".
Лучший бомбардир молодежного «Арсенала» подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
Речь идет об Артеме Максименко.
Лучший бомбардир молодежки тульского «Арсенала» Артем Максимено подпишет контракт сроком на два года с «Нижним Новгородом». Об этом сообщает «Матч ТВ».
В данный момент игрок находится на просмотре в нижегородской команде.
Отметим, что футболист в прошлом сезоне забил 15 голов за тульскую команду.
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