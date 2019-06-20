В Туле 19-летний парень украл из магазина семь бутылок виски и ликера
Молодой человек признался в содеянном.
В Туле в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» с заявлением о краже обратился заместитель директора супермаркета. Он заявил, что из торгового зала магазина, расположенного на Одоевском шоссе, неизвестный украл три бутылки виски.
В результате проведенных оперативных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал ранее судимого 19-летнего жителя Тёпло-Огарёвского района.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские также установили причастность задержанного к краже четырех бутылок ликера. Молодой человек сознался в содеянном.
В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
Другие статьи по темам
Место
Прочее