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В Туле 19-летний парень украл из магазина семь бутылок виски и ликера

В Туле 19-летний парень украл из магазина семь бутылок виски и ликера

Молодой человек признался в содеянном.

В Туле в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» с заявлением о краже обратился заместитель директора супермаркета. Он заявил, что из торгового зала магазина, расположенного на Одоевском шоссе, неизвестный украл три бутылки виски.

В результате проведенных оперативных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал ранее судимого 19-летнего жителя Тёпло-Огарёвского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские также установили причастность задержанного к краже четырех бутылок ликера. Молодой человек сознался в содеянном.

В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:17 +3
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