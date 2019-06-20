ГИБДД рекомендует тульским водителям воздержаться от дальних поездок в жару

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге в такую погоду и по возможности воздержаться в эти дни от дальних поездок.

Повышенная температура воздуха несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, нужно быть предельно внимательными на дороге. Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние машины, особенно — если планируется дальняя поездка.

Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге.

Госавтоинспекция рекомендует водителям во время поездки в жаркую погоду обязательно время от времени протирать лицо и шею влажной салфеткой. В длительную поездку брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду.

На парковке нужно ставить автомобиль в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель — полотенцем, тряпкой. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона.

Необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья. Если присутствует головокружение, слабость, сильная головная боль, то следует остановиться. Продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД.

Телефоны дежурных частей Госавтоинспекции Тульской области: