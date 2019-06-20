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Новое колесо обозрения откроется в Туле в сентябре

Новое колесо обозрения откроется в Туле в сентябре

Аттракцион строят рядом с ТРЦ «Макси» на ул. Пролетарской. На данный момент уже завершена забивка свай.

Новое колесо обозрения будет самым большим в Туле. Его высота составит 55 метров. Посмотреть на город с высоты первые посетители смогут уже в сентябре.
Работы на участке давно начались. Завершена забивка свай, скоро приступят к сооружению ростверков (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов сооружения) и сборке опор. Монтаж самого колеса запланирован на июль и август, а в сентябре аттракцион будет встречать первых посетителей.


Забивка свай.

Колесо обозрения будет иметь 24 кабинки, которые совершают круг за 10 минут. Сверху хорошо будет виден исторический центр города, в том числе главная тульская достопримечательность — кремль, а также Казанская набережная. Разрабатывается аудиогид.

Аттракцион призван стать украшением города и еще одним местом для семейного отдыха.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:00 +9
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