Новое колесо обозрения откроется в Туле в сентябре
Аттракцион строят рядом с ТРЦ «Макси» на ул. Пролетарской. На данный момент уже завершена забивка свай.
Новое колесо обозрения будет самым большим в Туле. Его высота составит 55 метров. Посмотреть на город с высоты первые посетители смогут уже в сентябре.
Работы на участке давно начались. Завершена забивка свай, скоро приступят к сооружению ростверков (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов сооружения) и сборке опор. Монтаж самого колеса запланирован на июль и август, а в сентябре аттракцион будет встречать первых посетителей.
Забивка свай.
Колесо обозрения будет иметь 24 кабинки, которые совершают круг за 10 минут. Сверху хорошо будет виден исторический центр города, в том числе главная тульская достопримечательность — кремль, а также Казанская набережная. Разрабатывается аудиогид.
Аттракцион призван стать украшением города и еще одним местом для семейного отдыха.