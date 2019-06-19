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УМВД: Сбежавшие из тульской психбольницы пациенты пойманы
Фото из архива Myslo

УМВД: Сбежавшие из тульской психбольницы пациенты пойманы

В полиции подчеркнули, что беглецы не представляли опасности для окружающих.

Четверо пациентов, которые самовольно покинули территорию ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1
им. Н.П.Каменева» (по уточненным данным — стационара в поселке Петровский, в народе — «Маслово»), задержали и доставили обратно в медучреждение.
 
Об этом корреспонденту Myslo сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев. Кроме того, он подчеркнул, что мужчины не представляли опасности для окружающих.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что из психиатрической больницы в Туле сбежали четверо больных. Мужчины покинули территорию медицинского учреждения в пижамах и шлепанцах. Двух задержали спустя некоторое время — одного в Заречье, а второго — в Центральном парке.
 
Все мужчины пациенты одного отделения. У троих — шизофрения разной степени тяжести. У одного — депрессия на фоне запущенного алкоголизма.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:48 +1
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