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Лошадиная сила: зачем в тульском парке конная полиция
Фото и видео Сергея Старикова.

Лошадиная сила: зачем в тульском парке конная полиция

В Белоусовском парке несут службу полицейские на конях и велосипедах.

Весной и летом туляки и гости города любят отдыхать в Центральном парке и гулять по Казанской набережной. Чтобы обеспечить их безопасность, теперь в парке и на набережной работают, помимо пеших и автомобильных патрулей, велосипедные и конные.
 
В Центральном парке на велосипедах сотрудники полиции патрулируют лесной массив, отдаленные и прилегающие к пруду территории. Им проще и быстрее доехать до места правонарушения, чем на автомобиле, особенно когда на центральных аллеях много отдыхающих.
 
 

Роман Чепелев, начальник отдела охраны порядка УВД по г. Туле

– Использование велосипедов увеличивает протяженность маршрутов и мобильность патруля. Сначала был введен один патруль, а с сегодняшнего дня добавлен второй. Также с прошлых выходных введены скрытые патрули — это люди их числа общественности, активисты, которые обходят парковую территорию, территорию Казанской набережной и при выявлении каких-либо правонарушений незамедлительно сообщают сотрудникам полиции, дежурящим в данных местах отдыха граждан.
 
По словам Романа Чепелева, в общей сложности в Центральном парке ежедневно несут службу 10 сотрудников полиции. На Казанской набережной круглосуточно несет службу патруль на электромобиле, плюс ночью дополнительно заступает пеший наряд.
 
В ЦПКиО чаще всего ловят курильщиков, а на Казанской набережной – тех, кто выпивает в запрещенных местах.
 

Старшина полиции Павел Заморуев поделился с корреспондентом Myslo, что раньше он редко видел лошадей: «Разве что в детстве, когда отдыхал в деревне». Сейчас же он патрулирует территорию ЦПКиО в составе конного патруля. Люди позитивно реагируют на появление всадника в погонах.

Галерея
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 1
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 2
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 3
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 4
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 5
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 6
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 7
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 8
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 9
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 10
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 11
Безопасность отдыхающих в парке туляков обеспечивают полицейские на лошадях и велосипедах, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:20 0
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