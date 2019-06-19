Лошадиная сила: зачем в тульском парке конная полиция

Фото и видео Сергея Старикова.

Весной и летом туляки и гости города любят отдыхать в Центральном парке и гулять по Казанской набережной. Чтобы обеспечить их безопасность, теперь в парке и на набережной работают, помимо пеших и автомобильных патрулей, велосипедные и конные.

В Центральном парке на велосипедах сотрудники полиции патрулируют лесной массив, отдаленные и прилегающие к пруду территории. Им проще и быстрее доехать до места правонарушения, чем на автомобиле, особенно когда на центральных аллеях много отдыхающих.

Роман Чепелев, начальник отдела охраны порядка УВД по г. Туле – Использование велосипедов увеличивает протяженность маршрутов и мобильность патруля. Сначала был введен один патруль, а с сегодняшнего дня добавлен второй. Также с прошлых выходных введены скрытые патрули — это люди их числа общественности, активисты, которые обходят парковую территорию, территорию Казанской набережной и при выявлении каких-либо правонарушений незамедлительно сообщают сотрудникам полиции, дежурящим в данных местах отдыха граждан.

По словам Романа Чепелева, в общей сложности в Центральном парке ежедневно несут службу 10 сотрудников полиции. На Казанской набережной круглосуточно несет службу патруль на электромобиле, плюс ночью дополнительно заступает пеший наряд.

В ЦПКиО чаще всего ловят курильщиков, а на Казанской набережной – тех, кто выпивает в запрещенных местах.

Старшина полиции Павел Заморуев поделился с корреспондентом Myslo, что раньше он редко видел лошадей: «Разве что в детстве, когда отдыхал в деревне». Сейчас же он патрулирует территорию ЦПКиО в составе конного патруля. Люди позитивно реагируют на появление всадника в погонах.