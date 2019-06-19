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Из Петелинской психбольницы сбежали четыре пациента

Из Петелинской психбольницы сбежали четыре пациента

На данный момент установлено местонахождение только двух беглецов.

Как стало известно Myslo, 16 июня из Петелинской больницы (из филиала в Маслово) сбежали четыре пациента. Их отсутствие заметила медсестра. Спустя некоторое время двоих задержали: одного в Заречье, второго — в Центральном парке.

По нашей информации, поиск еще двух сбежавших пациентов продолжается. Известно, что на момент побега оба были одеты в синие пижамы в клетку. На ногах — шлепанцы. Оба — жители Тульской области.

Как стало известно Myslo, все четверо — пациенты одного отделения. У троих — шизофрения разной степени тяжести. У одного — депрессия на фоне запущенного алкоголизма.

По предварительным данным, никакой опасности указанные пациенты для общества не представляют.

ОБНОВЛЕНО: УТОЧНЕННЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДЕРЖАНИИ.

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