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В Туле задержан серийный убийца
Фото из архива Myslo.

В Туле задержан серийный убийца

Опасный преступник ехал через Тулу на автобусе.

Вечером 18 июня в Туле оперативники Управления уголовного розыска при проведении мероприятий на автовокзале задержали 34-летнего жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за совершение четырех убийств на территории Московской области и Республики Карелия. По имеющимся данным, тяжкие преступления совершены им с целью грабежа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейским поступила информации, что подозреваемый может следовать транзитом через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. Согласно полученной ориентировке его личность установлена, и он был задержан.

В настоящее время задержанный мужчина передан сотрудникам ГУ МВД России по Московской области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:57 +1
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