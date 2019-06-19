В Туле задержан серийный убийца

Фото из архива Myslo.

Вечером 18 июня в Туле оперативники Управления уголовного розыска при проведении мероприятий на автовокзале задержали 34-летнего жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за совершение четырех убийств на территории Московской области и Республики Карелия. По имеющимся данным, тяжкие преступления совершены им с целью грабежа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейским поступила информации, что подозреваемый может следовать транзитом через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. Согласно полученной ориентировке его личность установлена, и он был задержан.

В настоящее время задержанный мужчина передан сотрудникам ГУ МВД России по Московской области.