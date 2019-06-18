Фото пресс-службы администрации Тулы.
Где в Туле в этом году отремонтируют тротуары
Городская администрация опубликовала список объектов.
В 2019 году в Туле отремонтируют тротуары по следующим адресам:
- 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (от 19-го проезда Мясново до ул. Тихмянова),
- Лобыревский переулок,
- вдоль подъездной дороги от ул. Рязанской до спортивно-оздоровительного сооружения «Ледовый дворец»,
- ул. Плеханова (от ул. Кирова до въезда на территорию МКД д. 16 и д. 18),
- ул. Шевченко (от д. 33 до д. 81/1),
- Гарнизонный проезд от д. 8-а до д. 2-в,
- ул. Путейская,
- ул. Чмутова (от д. 36 до 2-го Клинского проезда),
- 18-й проезд Мясново вдоль д. 94, д. 104,
- 4-й проезд Мясново вдоль д. 60,
- ул. Арсенальная (от ул. Комсомольской до ул. Курковой),
- ул. Перекопская (от ул. Демьянова до ул. Кауля), чётная сторона,
- тротуар на участке дороги между остановочными пунктами «Поворот» и «Пос. Басово-Прудный» в пос. Басово-Прудный,
- ул. Щегловская Засека (от ост. «ДК ВОС» до Новомоедвенского проезда, четная сторона),
- Соловьиный проезд (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ «ЦО №58»),
- ремонт тротуара по ул. Бр. Жабровых (от ул. Ленина до д. 6-а по ул. Бр. Жабровых),
- ул. М. Мазая от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара вдоль д. 13 по ул. М. Мазая,
- тротуар вдоль д. 22-а по ул. Ю. Фучика (детский сад №6),
- тротуар на участке проезда вдоль территории МБОУ «ЦО №37» (д. 5-а по ул. Новомосковской) и МБОУ «ЦО №19» (д. 9, к. 4 по ул. Кауля) до д. 5, к. 2 по ул. Кауля,
- Ряжский переулок,
- ул. Ствольная (от ул. Пузакова до ул. М. Горького), включая подход к МБОУ «ЦО №10» (между д. 37 по ул. М. Горького и д. 41 по ул. М. Горького),
- Московское шоссе – от д. 43 до д. 53 по Московскому шоссе (нечётная сторона) и от д. 78 по Московскому шоссе до д. 30 по ул. Горельской (чётная сторона),
- ул. Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Маяковского) в пос. Менделеевский,
- ул. Чаплыгина,
- ул. Герцена от (ул. М. Горького до ул. Пузакова),
- ул. Волкова (от ул. Кутузова до ул. Металлургов),
- ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Лозинского),
- тротуар по проспекту Ленина (от Пушкинской до Каминского),
- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса),
- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе),
- Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко),
- ул. Новотульская (от ул. Гумилевской до ул. Пржевальского),
- ул. Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской),
- ул. Пржевальского (от ул. Новотульской до примыкания к региональной трассе Р-140),
- ул. Судейского,
- ул. Пролетарская (от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской),
- ул. Доктора Гумилевской,
- ул. Речная (от ул. Судейского до 29-го Октябрьского проезда),
- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова),
- 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова),
- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д. 11),
- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко),
- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко),
- ул. Оборонная,
- Одоевское шоссе.
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