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Где в Туле в этом году отремонтируют тротуары
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле в этом году отремонтируют тротуары

Городская администрация опубликовала список объектов.

В 2019 году в Туле отремонтируют тротуары по следующим адресам:

  • 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (от 19-го проезда Мясново до ул. Тихмянова),
  • Лобыревский переулок,
  • вдоль подъездной дороги от ул. Рязанской до спортивно-оздоровительного сооружения «Ледовый дворец»,
  • ул. Плеханова (от ул. Кирова до въезда на территорию МКД д. 16 и д. 18),
  • ул. Шевченко (от д. 33 до д. 81/1),
  • Гарнизонный проезд от д. 8-а до д. 2-в,
  • ул. Путейская,
  • ул. Чмутова (от д. 36 до 2-го Клинского проезда),
  • 18-й проезд Мясново вдоль д. 94, д. 104,
  • 4-й проезд Мясново вдоль д. 60,
  • ул. Арсенальная (от ул. Комсомольской до ул. Курковой),
  • ул. Перекопская (от ул. Демьянова до ул. Кауля), чётная сторона,
  • тротуар на участке дороги между остановочными пунктами «Поворот» и «Пос. Басово-Прудный» в пос. Басово-Прудный,
  • ул. Щегловская Засека (от ост. «ДК ВОС» до Новомоедвенского проезда, четная сторона),
  • Соловьиный проезд (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ «ЦО №58»),
  • ремонт тротуара по ул. Бр. Жабровых (от ул. Ленина до д. 6-а по ул. Бр. Жабровых),
  • ул. М. Мазая от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара вдоль д. 13 по ул. М. Мазая,
  • тротуар вдоль д. 22-а по ул. Ю. Фучика (детский сад №6),
  • тротуар на участке проезда вдоль территории МБОУ «ЦО №37» (д. 5-а по ул. Новомосковской) и МБОУ «ЦО №19» (д. 9, к. 4 по ул. Кауля) до д. 5, к. 2 по ул. Кауля,
  • Ряжский переулок,
  • ул. Ствольная (от ул. Пузакова до ул. М. Горького), включая подход к МБОУ «ЦО №10» (между д. 37 по ул. М. Горького и д. 41 по ул. М. Горького),
  • Московское шоссе – от д. 43 до д. 53 по Московскому шоссе (нечётная сторона) и от д. 78 по Московскому шоссе до д. 30 по ул. Горельской (чётная сторона),
  • ул. Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Маяковского) в пос. Менделеевский,
  • ул. Чаплыгина,
  • ул. Герцена от (ул. М. Горького до ул. Пузакова),
  • ул. Волкова (от ул. Кутузова до ул. Металлургов),
  • ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Лозинского),
  • тротуар по проспекту Ленина (от Пушкинской до Каминского),
  • ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса),
  • ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе),
  • Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко),
  • ул. Новотульская (от ул. Гумилевской до ул. Пржевальского),
  • ул. Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской),
  • ул. Пржевальского (от ул. Новотульской до примыкания к региональной трассе Р-140),
  • ул. Судейского,
  • ул. Пролетарская (от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской),
  • ул. Доктора Гумилевской,
  • ул. Речная (от ул. Судейского до 29-го Октябрьского проезда),
  • ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова),
  • 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова),
  • ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д. 11),
  • ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко),
  • ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко),
  • ул. Оборонная,
  • Одоевское шоссе.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 0
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