В ДТП у пос. Петровский столкнулись «Лада» и Niva Chevrolet

На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.

На Одоевском шоссе в Туле, неподалеку от поворота на пос. Петровский столкнулись «Лада» и Niva Chevrolet.

По предварительным данным, в результате автоаварии пострадал один человек. Помощь ему отказывалась на месте, госпитализация не потребовалась.

На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения. Причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД