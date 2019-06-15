новости
новости
Регистрация
В ДТП у пос. Петровский столкнулись «Лада» и Niva Chevrolet

В ДТП у пос. Петровский столкнулись «Лада» и Niva Chevrolet

На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.

На Одоевском шоссе в Туле, неподалеку от поворота на пос. Петровский столкнулись «Лада» и Niva Chevrolet.

По предварительным данным, в результате автоаварии пострадал один человек. Помощь ему отказывалась на месте, госпитализация не потребовалась.

На момент публикации новости в месте автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения. Причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:29 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой водитель «Газели» умер за рулем и протаранил мусоровоз
Под Тулой водитель «Газели» умер за рулем и протаранил мусоровоз
«Экопатруль» начал борьбу с мусором в Тульской области
«Экопатруль» начал борьбу с мусором в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.