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Под Тулой водитель «Газели» умер за рулем и протаранил мусоровоз

Под Тулой водитель «Газели» умер за рулем и протаранил мусоровоз

ДТП произошло на трассе М-2 в Туле у поворота на пос. Волоть.

Как сообщили Myslo очевидцы, под Тулой у поворота на поселок Волоть на трассе М-2 столкнулись грузовая «Газель» и мусоровоз. 

Предположительно, причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия водителя. Мужчина потерял контроль над дорогой, и «Газель» врезалась в мусоровоз, который ехал впереди нее в попутном направлении. Водитель скончался, но, по словам очевидцев, он не получил серьезных травм при ДТП, а причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Точные обстоятельства аварии установят сотрудники УГИБДД по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:30 +1
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