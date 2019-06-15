Трудоустройство, возврат комиссии, оплата услуг: как мошенники украли у туляков 300 тыс. рублей

Реквизиты нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка. Также следует проявлять максимальную бдительность при осуществлении переводов со своей карты на счета неизвестных лиц.

Только за прошедшие сутки 4 жителя области стали жертвами подобных преступных действий.

48-летней жительнице Богородицка позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедила назвать её реквизиты двух пластиковых карт, а также коды доступа в мобильный банк, пришедшие ей на сотовый телефон. Всё это мошенница объяснила проводимой работой по предотвращению несанкционированного списания денежных средств. В итоге женщина лишилась с обеих карт почти 29 тысяч рублей.

В Киреевске 32-летней женщине позвонил мужчина. Он также представился сотрудником банка и под предлогом оплаты услуг на различных стадиях оформления кредита завладел почти 20 тысяч рублей.

24-летней жительнице Новомосковска позвонивший мужчина представился работником банка и под предлогом трудоустройства убедил назвать реквизиты её паспорта и пароли доступа в «личный кабинет» мобильного банка. После этого у девушки с двух пластиковых карт произошло списание 174 тысяч рублей.

А 56-летнюю жительнице Новомосковска по телефону мошенник, под предлогом необходимости оплаты комиссии по возврату денежных средств как обманутому клиенту, убедил перевести с банковской карты 72 тысячи рублей. По всем указанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить деньги в качестве оплаты за товар либо услуги по сомнительные объявлениям в сети Интернет. Также в случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.