На реке Воронка презентовали новую зону отдыха для туляков

фотографии предоставлены пресс-службой правительства Тульской области.

Конечно, обозначение «новое» – слегка условно. Для многих это места, любимые с детства. Здесь во все времена собирались большие компании. Люди приходили купаться, загорать, поесть шашлычков – в общем, получить традиционный набор удовольствий летнего отдыха на природе. Именно такие, уже популярные в народе пляжи по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и было поручено благоустроить фонду «Перспектива». Можно сказать, сначала за эти места проголосовали ногами сами жители, выбрав их много лет назад для своего отдыха, а теперь проведенным благоустройством им наконец придали официальный статус.

Так на уже привычном диком пляже на Воронке появились десять отдельных беседок, рассчитанных на хорошую компанию, со стоящим рядом готовым мангалом для приготовления шашлыка. Также установлены лавочки, вычищена территория. Места для купания приняты специалистами «Роспотребнадзора», они абсолютно безопасны. На пляжах постоянно дежурят спасатели, а сама зона отдыха находится под охраной сотрудников полиции.

Есть и еще один важный фактор, на который прежде не обращали такого внимания – можно спокойно отдыхать на природе, не оставляя за собой мусор. Везде установлены специальные урны и мусоросборники, которые должны регулярно убираться муниципальными службами. В общем, созданы все условия для комфортного цивилизованного отдыха.

Работы по благоустройству пляжей были начаты пятого июня, а уже тринадцатого они в основном были завершены.

Юлия Федосеева – По моим наблюдениям, уже тринадцатого вечером на Воронке были заняты все беседки, – рассказала директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. – Приятно, что такой инициативой мы попали в самую точку. С того времени вечером здесь, на Воронке, всегда аншлаг, очень многолюдно. Люди приезжают отдыхать не только из окрестных населенных пунктов, но и из Тулы.

На территории областного центра – это единственная благоустроенная подобным образом пляжная территория. А вообще обрели новый вид четыре зоны отдыха в области – кроме Тулы еще в Новомосковске, Алексине и Белеве, а также четыре пляжные зоны – в Узловой, Кимовске, Черни, Суворове. На пляжах установлены грибки от солнца, кабинки для переодевания, лежаки, спасательные вышки. И также места для купания проверены спасателями.

– Важно отметить, что этот проект реализован за счет внебюджетных источников, – рассказала Юлия Федосеева. – Из бюджета области на благоустройство не потрачено ни копейки.

Завершающим штрихом благоустройства зон отдыха станут детские площадки – чтобы не только взрослым, но и детям было хорошо и радостно. В эти выходные площадки будут установлены в Алексине, потом в Туле, и до конца следующей недели – на всех зонах отдыха.

Екатерина Карабанова – Все просто замечательно. Спасибо губернатору за то, что наше любимое место отдыха, куда мы приезжаем с давних пор, обрело новый вид. Раньше мы ездили сюда очень большими компаниями, но и сейчас нас собирается, как правило, по пять-шесть человек, вместе с детьми. Так что, как и прежде, будем тут частыми гостями.

Лариса Демина – Очень нам здесь нравится. Спасибо Алексею Геннадьевичу. Эти места для меня особенные. Здесь на речке отдыхали наши родители, а потом и мы. Живем-то по соседству – на Втором Западном поселке, до которого десять минут пешком. Конечно, во времена нашей молодости тут было чуть поскромнее, без всяких беседочек. Но место – шикарное. И тогда, и особенно сейчас. Мы, кстати, и зимой тоже любим сюда приходить гулять.

Максим – В этом году мы приехали на Воронку в первый раз. И сразу такой сюрприз. Хотя, мне кажется, что под выходной и беседок, и мангалов будет даже не хватать. Места здесь популярные для отдыха.