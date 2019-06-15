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В Богородицке мужчина избил и ограбил пенсионерку-собутыльницу

В Богородицке мужчина избил и ограбил пенсионерку-собутыльницу

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Богородицкий» с заявлением обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что во время распития спиртного в квартире в микрорайоне Западный 42-летний нигде не работающий и ранее судимый знакомый избил ее и забрал из ее сумки 11 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. от него получены признательные показания. При проведении обыска часть похищенной суммы была изъята.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:09 +1
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