В Богородицке мужчина избил и ограбил пенсионерку-собутыльницу

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Богородицкий» с заявлением обратилась 62-летняя женщина. Она сообщила, что во время распития спиртного в квартире в микрорайоне Западный 42-летний нигде не работающий и ранее судимый знакомый избил ее и забрал из ее сумки 11 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. от него получены признательные показания. При проведении обыска часть похищенной суммы была изъята.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.