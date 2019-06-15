новости
новости
Регистрация
В Баташевском саду появилась большая площадка для воркаута

В Баташевском саду появилась большая площадка для воркаута

В день проведения генеральной уборки площадку опробовали представители воркаут-команды «Северный десант».

В Баташевском саду прошел субботник. В генеральной уборке участвовали более 400 человек.

На призыв принять участие в субботнике откликнулись работники промышленных предприятий Тулы: «КБП», «Сплав», «Щегловский вал», «Базальт», «Тулачермет», «Полема», «Евраз Ванадий Тула», «Комбайнмашстрой», и другие. На субботник также пришли сотрудники администрации города , депутаты Тульской городской Думы и активные жители города.

Площадь Баташевского сада - около 26 гектаров. Это одно из любимых мест отдыха горожан. Сегодня здесь косили траву, удаляли сорную поросль, производили опиловку деревьев, удаление аварийных насаждений и сухостоя, собирали мусор.

По итогам субботника было вывезено 2200 кубических метров мусора, веток.

В саду работала спецтехника: тракторы, погрузчики, мульчер, рубительная машина «Бобер» для переработки крупных деревьев в щепу и др.

Помощь в проведении работ и в вывозе мусора оказала компания «Хартия».

Владислав Галкин

- Сегодня по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина организована масштабная уборка Баташевского сада с привлечением спецтехники. Активно на призыв принять участие в субботнике откликнулись не только промышленные предприятия, но и горожане. Губернатором поставлена задача по дальнейшему благоустройству сада, - отметил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

 

Территория Баташевского сада в ближайшее время будет закреплена за ГУ ТО «Тульские парки». Сейчас проводятся необходимые юридические процедуры, рассказал заместитель министра - директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Андрей Журавлев.

Андрей Журавлев

- Предварительно разработана концепция развития этой территории. Здесь мы планируем установить малые архитектурные формы, дополнительные спортивные площадки, зоны отдыха, появится вся необходимая инфраструктура, чтобы жители приезжали в Баташевский сад и пользовались комфортным местом отдыха. В этом году будут установлены лавочки, урны, - отметил Андрей Журавлев.

 

Во время субботника в Баташевском саду были организованы показательные выступления по воркауту. Ранее здесь была установлена новая площадка – таких в России всего 15 штук. Площадка представляет собой две полосы препятствия. Чтобы продемонстрировать, как она работает, сегодня пять лучших спортсменов России показали свое мастерство в этом виде спорта.  

Дмитрий Гришин

- На площадке можно проводить соревнования, эстафеты, здесь могут проходить подготовки военных и спортсменов любых уровней. В Туле очень развит воркаут, ваши ребята очень обрадовались, когда такая площадка появилась в этом замечательном саду. Вокруг природа, одно удовольствие заниматься спортом. При этом не нужно покупать абонемент в спортзал, - подчеркнул представитель команды «Северный десант» Дмитрий Гришин.

 

Кроме показательных выступлений в Баташевском саду работала полевая кухня. Все участники субботника могли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:15 0
Другие статьи по темам
Событие
новая площадка для воркаутабаташовс
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет
Тульскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 150 лет
Под Тулой водитель «Газели» умер за рулем и протаранил мусоровоз
Под Тулой водитель «Газели» умер за рулем и протаранил мусоровоз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.