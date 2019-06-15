В Баташевском саду появилась большая площадка для воркаута

В Баташевском саду прошел субботник. В генеральной уборке участвовали более 400 человек.

На призыв принять участие в субботнике откликнулись работники промышленных предприятий Тулы: «КБП», «Сплав», «Щегловский вал», «Базальт», «Тулачермет», «Полема», «Евраз Ванадий Тула», «Комбайнмашстрой», и другие. На субботник также пришли сотрудники администрации города , депутаты Тульской городской Думы и активные жители города.

Площадь Баташевского сада - около 26 гектаров. Это одно из любимых мест отдыха горожан. Сегодня здесь косили траву, удаляли сорную поросль, производили опиловку деревьев, удаление аварийных насаждений и сухостоя, собирали мусор.

По итогам субботника было вывезено 2200 кубических метров мусора, веток.

В саду работала спецтехника: тракторы, погрузчики, мульчер, рубительная машина «Бобер» для переработки крупных деревьев в щепу и др.

Помощь в проведении работ и в вывозе мусора оказала компания «Хартия».

Владислав Галкин - Сегодня по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина организована масштабная уборка Баташевского сада с привлечением спецтехники. Активно на призыв принять участие в субботнике откликнулись не только промышленные предприятия, но и горожане. Губернатором поставлена задача по дальнейшему благоустройству сада, - отметил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

Территория Баташевского сада в ближайшее время будет закреплена за ГУ ТО «Тульские парки». Сейчас проводятся необходимые юридические процедуры, рассказал заместитель министра - директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Андрей Журавлев.

Андрей Журавлев - Предварительно разработана концепция развития этой территории. Здесь мы планируем установить малые архитектурные формы, дополнительные спортивные площадки, зоны отдыха, появится вся необходимая инфраструктура, чтобы жители приезжали в Баташевский сад и пользовались комфортным местом отдыха. В этом году будут установлены лавочки, урны, - отметил Андрей Журавлев.

Во время субботника в Баташевском саду были организованы показательные выступления по воркауту. Ранее здесь была установлена новая площадка – таких в России всего 15 штук. Площадка представляет собой две полосы препятствия. Чтобы продемонстрировать, как она работает, сегодня пять лучших спортсменов России показали свое мастерство в этом виде спорта.

Дмитрий Гришин - На площадке можно проводить соревнования, эстафеты, здесь могут проходить подготовки военных и спортсменов любых уровней. В Туле очень развит воркаут, ваши ребята очень обрадовались, когда такая площадка появилась в этом замечательном саду. Вокруг природа, одно удовольствие заниматься спортом. При этом не нужно покупать абонемент в спортзал, - подчеркнул представитель команды «Северный десант» Дмитрий Гришин.

Кроме показательных выступлений в Баташевском саду работала полевая кухня. Все участники субботника могли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.