В Алексине мужчина устроил дебош в общежитии и с топором накинулся на жильца

Кадр из фильма "Сияние"

Также злоумышленник обвиняется в оскорблении полицейского. Уголовное дело направлено в суд.

В Алексине завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в оскорблении представителя власти, нарушении неприкосновенности жилища, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как уточняет пресс-служба СУ СК России по Тульской области, 4 марта в полицию позвонили жители одного из городских общежитий, которые пожаловались на пьяного соседа. Прибывший на место участковый попытался утихомирить буйного мужчину, а тот в ответ публично оскорбил его.

Позже, 29 марта, нетрезвый злоумышленник выбил дверь в одну из комнат, выдернул замок и, вооружившись топором, стал угрожать владельцу жилища, а затем ударил его топором по левой руке. Судмедэксперт признал полученные потерпевшим телесные повреждения легким вредом здоровью.

Совокупностью собранных доказательств вина фигуранта в совершенных преступлениях полностью подтверждается. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.