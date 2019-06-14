Фото очевидца
Туляки возмущены: рыбу на продажу везут в ящиках по 30-градусной жаре
Очевидцы считают, что такие условия транспортировки могут испортить продукт.
Очевидец прислал в редакцию Myslo фотографии, на которых запечатлена разгрузка товара, доставленного в рыбный магазин в доме № 26 по улице Марата. Замороженную рыбу и морепродукты привозят в торговую точку не в специальном рефрижераторе, а в обычном фургоне.
Сам товар лежит в пластиковых ящиках. Автор фото считает, что такие условия транспортировки не соответствуют санитарным нормам и могут поставить под угрозу здоровье потребителей:
– При такой жаре можно не сомневаться в «качестве» продукции!
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