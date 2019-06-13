Последствия падения дерева на ул. Болдина в Туле ликвидированы

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo, по состоянию на 15.00 последствия падения дерева на ул. Болдина почти полностью ликвидированы. Сотрудники городской службы спасения распилили ствол тополя, а коммунальщики расчистили проезжую часть от его остатков. Движение транспорта по дороге восстановлено в полном объеме, а трамвайное будет возобновлено в ближайшее время.

Напомним , ранее мы сообщали о том, что на улице Болдина в районе дома №149 дерево упало поперек проезжей части. Старый тополь оказался в длину около 20 м. При падении ствол дерева повредил провода линии городского освещения и оборвал контактную сеть трамвая.

При падении дерева один из оборванных проводов упал на ехавший по улице автомобиль BMW, однако провод был не под током, поэтому обошлось без пострадавших.