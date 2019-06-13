Полиция прокомментировала обыски в новомосковском МУП «Сервис»
Оперативно-розыскные мероприятия связаны с проверкой деятельности экс-руководителя предприятия.
В офисе муниципального предприятия «Сервис», которое обслуживает и ремонтирует элементы уличного освещения в Новомосковске, проходят обыски. Полицейские изымают компьютеры и документацию.
Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, в офисе МУПа работают сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции:
Андрей Ярцев
– Оперативно-розыскные мероприятия в помещении муниципального предприятия проводятся с целью проверки поступившей информации о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим руководителем организации. Действия сотрудников полиции осуществляются в соответствии со статьями 144, 145 УПК РФ.