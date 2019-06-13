Причиной взрыва на алексинском химкомбинате стала аварийная ситуация

Разрушений и возгораний на предприятии не было. Комбинат работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на химическом комбинате в Алексине, в ходе которого пострадал работник предприятия. Пресс-служба комбината прокомментировала случившееся:

«В среду, 12 июня, в 14.50 возникла аварийная ситуация в отделении кислотоотжима. Разрушений и возгорания не произошло. Сотрудник предприятия получил травмы и ожоги и был доставлен на машине скорой помощи в медицинское учреждение. Его состояние стабилизировано, угрозы для жизни нет.

Для расследования обстоятельств произошедшего на предприятии работает специальная комиссия. Рассматриваются все возможные версии и технические предпосылки случившегося. Химкомбинат работает в штатном режиме».