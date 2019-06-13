В Туле стартует продажа абонементов на домашние матчи «Арсенала»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Владельцы абонементов смогут посетить 15 игр в РПЛ и матчи Кубка России до 1/8 финала включительно.

В пятницу, 14 июня, стартует продажа абонементов на домашние матчи ПФК «Арсенал» в сезоне 2019/2020. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Минувший сезон для стал для тульских футболистов самым успешным за всю историю – впервые «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, вышел в полуфинал Кубка России и пробился во второй квалификационный этап Лиги Европы.

Самый простой способ быть рядом с любимой командой на протяжении следующего сезона – покупка абонемента, который дает право посетить 15 встреч «Арсенала» в РПЛ, а также матчи Кубка России (до 1/8 финала включительно).

Кроме того, владелец абонемента станет участником программы лояльности ПФК «Арсенал» и получит дополнительные возможности – например, приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые матчи оружейников и скидки в фирменном магазине «Арсенала».