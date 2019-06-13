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В новомосковском НМУП «Сервис» изымают компьютеры и документацию
Фото sm-news.ru.

В новомосковском НМУП «Сервис» изымают компьютеры и документацию

По неофициальной информации, некоторые сотрудники предприятия пытались препятствовать полицейским.

Сегодня, 13 июня, в новомосковское НМУП «Сервис» нагрянула полиция. По данным Myslo, следователи изымают компьютеры и документацию. Выемка проводится в рамках проверки деятельности предприятия, в том числе его руководителя Алексея Каца. У следователей есть серьезные основания считать, что по результатам проверки появятся основания для возбуждения уголовного дела.
 
Как сообщил Myslo информированный источник, некоторые сотрудники НМУП «Сервис» пытались помешать работе полицейских, в том числе причинили стражу порядка телесные повреждения.
 
 

НМУП «Сервис» — Новомосковское муниципальное унитарное предприятие занимающиеся модернизацией, реконструкцией, техническим обслуживанием и ремонтом уличного освещения муниципального образования г. Новомосковск.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:38 +3
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