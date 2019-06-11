Экс-глава администрации Ясногорского района работает спасателем на пляже

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Екатерина Абросимова приступила к новым обязанностям с 1 июня. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Экс-глава администрации Ясногорского района Тульской области Екатерина Абросимова сменила строгий чиновничий костюм на купальник. С 1 июня она работает спасателем на пляже в поселке Обидимо. Об этом бывшая чиновница сообщила на своей странице в социальной сети.

Напомним, в мае суд признал Абросимову виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, из-за её действий 27 земельных участков на сумму более 12,6 млн рублей незаконно перешли в частные руки.

Екатерине Абросимовой назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время и штрафом в один миллион рублей. Кроме того, её на три года лишили права трудиться на госслужбе.