Компания «Полипласт Новомосковск» провела форум по изменениям строительного рынка

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

Мероприятие посетили руководители и учредители крупных строительных компаний Москвы и области, а также профильные эксперты из различных отраслей.

Строительную отрасль можно назвать локомотивом экономики, поскольку работа строителя пронизывает все отрасли. В настоящее время очень важно уделять повышенное внимание строительной индустрии, назрела необходимость обсудить нюансы нововведений законодательства и другие актуальные проблемы — именно этим руководствовались в «Полипласте», организовывая форум.

С приветственным словом перед участниками выступила заместитель генерального директора компании по сбыту и маркетингу ООО «Полипласт Новомосковск» Юлия Кабанова, рассказав о работе группы компаний «Полипласт», научные разработки компании презентовал д.т.н., директор НТЦ АО «ГК Полипласт» Анатолий Иванович Вовк.

Модератором форума выступил главный редактор Информагентства «Строительство» Александр Гусев. В форуме принял участие, в качестве эксперта, представитель Комитет государственного строительного надзора Москвы Александр Итенберг.

Одним из главных пунктов повестки дня мероприятия стало обсуждение мер государственной поддержки для строительного бизнеса. Тема финансирования строительства жилья по новым правилам вызвала особый интерес аудитории, и в ходе дискуссии именно финансовым экспертам было задано больше всех вопросов.

О состоянии производства бетона в России и других основных материалов для стройки рассказал генеральный директор агентства «СМПро» Евгений Высоцкий. Руководитель консультационного центра Фонда Развития Промышленности России Анна Симановская поведала присутствующим о целевых и комплексных госпрограммах для строительной промышленности.

О финансовых решениях для строительной отрасли и лизинге строительной техники рассказали представители АО «Райффайзенбанк» Евгения Аксенова и Ирина Матисон, а с докладом о рынке жилья, экономической конъюнктуре, эскроу-счетах и новых условиях финансирования строительства выступил аналитик Газпромбанка Кирилл Кононов.

Форум закончил свою работу вечером неформальным общением участников. Как отметили в своих отзывах участники, организаторам удалось сформировать интересную и насыщенную программу мероприятия. Наряду с получением новых знаний, форумчане смогли поделиться собственным опытом во время обсуждения и обмена мнениями, и самое главное, что в ходе дискуссий были зафиксированы не только проблемы отрасли, но и направления их решения.